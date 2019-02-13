Алтайские антимонопощики не нашли нарушений в повышении цены куриных яиц

Барнаул, , 09:49 — REGNUM Алтайские антимонопольщики с ноября 2018 по январь 2019 года провели мониторинг и подтвердили факт значительного увеличения отпускных цен на куриное яйцо, но не усмотрели в этом нарушений. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Алтайского краевого УФАС.

По результатам исследования, инициированного после сообщения крупного ритейлера ООО «Агроторг» (входит в группу лиц X5 Retail Group) об увеличении поставщиками отпускных цен на куриное яйцо, а также жалоб граждан России о повышении цен на яйца, озвученных в конце 2018 года, представители надзорного органа пришли к выводу, что причины роста цен объективные.

«Это увеличение расходов предпринимателей, связанных с затратами на производство продукции и объемы её реализации. При этом фиксируемый «разбег» роста цен говорит о самостоятельной экономической политике алтайских производителей при формировании отпускной стоимости товара», — пояснили антимонопольщики.

На основании изучения информации о ценах крупнейших птицефабрик края (ООО «Птицефабрика «Комсомольская», ООО «Агрофирма «Енисейская», ОАО «Птицефабрика «Молодежная», ЗАО «Павловская птицефабрика») в ФАС пришли к выводу, что отпускные цены на яйцо куриное категории 1С составили от 7,7% до 11%, на яйцо куриное 2С — от 5% до 20%.

«Максимальный рост зафиксирован в декабре — до 23% на яйцо 1С, и до 27,3% на яйцо 2С. В январе отпускные цены начали снижаться по сравнению к декабрю на яйцо 1С от 4% до 19% и на яйцо 2С — от 2% до 18%», — заявили в ФАС.

Комментируя ситуацию, руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов пояснил, что рынок реализации яйца куриного в Алтайском крае конкурентный, поэтому, с точки зрения антимонопольного законодательства, нарушения возможны только в части договорных соглашений, сговоров между производителями по поддержанию цен, но таких нарушений в регионе не выявлено.

Вместе с тем в преддверии праздника Пасхи алтайские антимонопольщики пообещали продолжить мониторинг рынка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что мясо птицы, яйца могут подорожать, в декабре 2108 года предупреждали парламентарии из Татарии и Костромской области. В письме, направленном в адрес российского премьер-министра Дмитрия Медведева, сказано, что для птицеводов ситуация сложилась не лучшим образом из-за роста цен на зерно, что негативно влияет на рентабельность птицеводческих предприятий, поскольку доля кормов в структуре себестоимости производства яиц и мяса птицы составляет около 70%.

Любопытно, что цена зерновых выросла уже после того, как товаропроизводители Сибири практически по себестоимости вынуждены были продать урожай, чтобы рассчитаться за взятые кредиты.

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В январе 2019 года на прилавках некоторых магазинов стали появляться куриные яйца, расфасованные в упаковку по девять штук. В комментариях многие высказали предположение, что таким образом торговые сети пытаются скрыть повышение цены на куриные яйца.

К примеру, в Забайкалье подорожание куриных яиц, по данным статистиков, наблюдается в течение нескольких последних недель.

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