Нефть вернулась к тестированию уровня $63

Москва, , 09:29 — REGNUM Рынок нефти 12 февраля руководствовался исключительно сигналами с фондовых рынков. Здесь интерес к риску был повсеместно на подъеме благодаря снижению угрозы очередного шатдауна в США и росту оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая. В итоге котировки Brent добрались до недельных максимумов в районе $63,30 за баррель, правда, удержаться на этих уровнях не смогли и скорректировались почти на 100 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По его мнению, вышеупомянутые факторы стали единственным драйвером подъема цен, тогда как другие сигналы предполагали движение в противоположном направлении. Ежемесячный отчет ОПЕК носил преимущественно негативный характер. Во-первых, картель понизил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на 0,05 млн баррелей в день — до 1,24 млн, сославшись на ухудшение перспектив крупнейших экономик мира. Во-вторых, прогноз роста предложения был повышен на 0,08 млн баррелей в день — до 2,18 млн. Изменение своей оценки организация объяснила перспективами роста производства нефти преимущественно в Мексиканском заливе США.

«Единственным «светлым пятном» отчета стали данные по январской добыче. В январе ОПЕК сократила производство черного золота почти на 800 тыс. баррелей в день — до 30,81 млн. Основное бремя ограничения поставок взяли на себя Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ангола. Выходит, что в первый месяц действия обновленного соглашения картель выполнил обязательства группы ОПЕК+ на 85%», — отметил эксперт.

Отсутствие выраженной негативной реакции рынка на весьма печальный прогноз ОПЕК можно объяснить прежде всего тем, что на данном этапе инвесторов больше интересует развитие событий в отношениях между США и Китаем. Также в какой-то мере «медвежьи» цифры были ожидаемыми, поскольку рынок уже достаточно долгое время демонстрирует нервозность из-за роста активности в США и перспектив глобальной экономики.

«Судя по поведению игроков, позиции котировок остаются хрупкими, и распродажи могут возобновиться в любой момент, тогда как перспективы устойчивого подорожания фьючерсов остаются туманными. Сегодня, 13 февраля, свой доклад представит МЭА, и если оценки агентства будут более пессимистичными, чем в отчете ОПЕК, Brent рискует возобновить движение на юг. На утренних торгах 13 февраля цены вернулись к тестированию уровня $63», — пояснил Мащенко.

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