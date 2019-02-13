Борьба за ЦУМ Уфы перешла в активную фазу: часть здания отойдёт банку?

Уфа, , 07:26 — REGNUM В деле о взыскании банком «Спурт» (Казань) свыше 430 млн рублей с ОАО «ЦУМ» (Уфа), владельцем которого является австрийский компания, назначена судебная экспертиза по оценке заложенного имущества, в числе которого помещения и участок под историческим зданием «ЦУМ», построенным в 1907—1908 годах. Производство по делу приостановлено до завершения оценки, эксперт должен предоставить данные по рыночной стоимости заложенного по кредиту имущества до 26 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, обанкроченный осенью 2017 года банк «Спурт» потребовал в конце сентября 2018 года взыскать «430 471 703 рубля 91 копейки задолженности по кредитному договору №14 156 от 09.09.2014 г. из них: 338 259 560 руб. долга, 48 862 880 руб. 98 коп. процентов за пользование кредитом. 37 030 817 руб. 68 коп. неустойки начисленной на сумму долга, 6 318 445 руб. 25 коп. неустойки за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом», а также обратить взыскание на заложенное имущество. Ответчиками по делу выступают ОАО «ЦУМ», коммерческое и инвестиционное общество с ограниченной ответственностью «Проинвест» (Москва), коммерческое и инвестиционное общество с ограниченной ответственностью «Проинвест» (Будапешт), инвестиционное общество с ограниченной ответственностью «Проинвест» (Вологда) и венгерская фирма Proinvest Kereskedelmi ts Befektetesi Kft. Единственным владельцем ОАО «ЦУМ», судя по данным из открытых источников, является ООО «Gesellschaft Mit Beschrankter Naftunf Intera» (Австрия).

Стал известен и список имущества, на которое претендует казанский банк: нежилое помещение общей площадью 4219,2 кв. м (этаж 1, 2, 3, 4, подвал №1), расположенное по адресу: Уфа, Кировский район, ул. Карла Маркса, д. 23 (кадастровый номер 02:55:010143:257); помещение площадью 1014,5 кв. м (этаж 1, 2, 3) и земельный участок площадью 2672 кв. м, расположенный по тому же адресу. По данным публичной кадастровой карты, участок с подобным номером оценивается по кадастру в 4 740 694,4 рубля.

Суд назначил проведение судебной экспертизы. Эксперт ООО «Рост-Консалт» должен представить в Арбитражный суд Татарии экспертное заключение, оформленное в установленном порядке, до 26.03.2019 года. Его задача установить рыночную стоимость заложенного имущества.

«Предупредить эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ», — отмечается в определении суда.