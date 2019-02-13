«Татфондбанк» поставил под удар поддержку сельхозпроизводителей Татарии?

Казань, , 04:46 — REGNUM ПАО «Татфондбанк», доля Татарии в котором на момент разорения превышала 40%, банкротит правительственный агропромышленный холдинг, чей портфель поставленной сельхозтехники превышает 22 тыс. единиц, — АО «Татагролизинг». Иск к правопреемнику ГУП «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», акционированному в марте 2005 года, Арбитражный суд Татарии рассмотрит 6 марта 2019 года. Общество помимо того, что поставляет семена, удобрения, сельхозтехнику в районы республики, является участником трёх госпрограмм поддержки сельхозтоваропроизводителей, предоставляя меры поддержки предпринимателям данной отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «Татагролизинг» создано путём акционирования ГУП «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», его учредителем является министерство земельных и имущественных отношений РТ. АО в разные годы выступало соучредителем 11 агрокомпаний Татарии, и на сегодня также работает в сфере поставки сельхозтехники, удобрений, семян и разного оборудования. Помимо этого, общество — официальный дилер производственного объединения «Гомсельмаш» (Белоруссия) и осуществляет лизинговую деятельность. АО — участник программ государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

«АО «Татагролизинг» участвует в программах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы», «Техническое перевооружение агропромышленного комплекса Республики Татарстан», «Лизинг — грант» для субъектов малого и среднего предпринимательства. АО «Татагролизинг» ведет активную инвестиционную деятельность, являясь учредителем одиннадцати предприятий Республики Татарстан», — отмечается на официальном сайте компании.

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Иск банком, который лишился лицензии в марте 2017 года и задолжал своим кредиторами свыше 168 млрд рублей, был подан 4 февраля 2019 года. Сумма исковых требований — 22 729 434,43 рубля. На 6 марта назначено рассмотрение обоснованности претензий ТФБ.

У сторон ещё есть возможность решить конфликт миром.