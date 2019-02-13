В РАН настаивают на создании Министерства геологии

Москва, , 01:24 — REGNUM В России необходимо создать министерство геологии или госкорпорацию по типу Газпрома, считают специалисты РАН.

«Потому что нам надо реально увеличить государственные ассигнования в три раза. Эта работа должна координироваться каким-то центром, государственной структурой: либо это будет министерство геологии, либо госкорпорация, — заявил на президиуме РАН во вторник, 12 февраля 2019 года, академик РАН Николай Похиленко. — Если этого не сделать, то отрасль не обеспечит возобновления ресурсов по широкому кругу твердых полезных ископаемых. Если это произойдет, то наши планы развития высокоиндустриальной промышленности будут упираться в серьезные риски, связанные с состоянием национальной безопасности. Например, ситуация с самолето‑ и ракетостроением».

Ситуация с развитием минерально-сырьевой базы России удручает специалистов. За последних два десятилетия открытий нет: дорабатываются еще советские месторождения. Это связано, прежде всего с тем, что исчезли геологические государственные структуры. Докладчик привел лишь один пример: на территории российского северо-востока — это Камчатка, Чукотка и Магаданская область — в советские времена работало 14 экспедиций и более 10 000 специалистов, сейчас их осталось порядка 250.

«Естественно, работы ведутся там в очень небольшом объеме. И ситуация везде такая, — отметил академик Похиленко. — Результатом последних 30 лет явилась практически полная ликвидация государственной геологической службы, особенно в Зауралье, деградация отраслевой геологической науки в Сибири и на Дальнем Востоке. Остался лишь один работающий институт в Новосибирске. Упразднена система управления геологическим изучением недр в субъектах РФ и резкое снижение эффективности геологоразведочных работ».

Все это привело к тому, что сегодня у нас нет подготовленных к освоению территорий и нет поисковых идей! А ведь без минерально-сырьевой базы, особенно редких и редкоземельных металлов невозможно развивать современную экономику и высокотехнологичную промышленность.

Цифры говорят сами за себя: с 2005 по 2011 год из 250 проектов успешными были лишь 22, которые позволили поставить и опробовать ресурсы тех или иных видов полезных ископаемых. Эта ситуация, по словам академика, отпугивает добывающие компании от ведения поисковых работ, потому что они сопряжены с высокими инвестиционными рисками. Геологические службы частных компаний стараются работать на уже открытых рудных месторождениях, поэтому за последние два десятилетия серьезных и крупных открытий практически нет. Лишь 3% составляют рисковые проекты, а 80% геологоразведочные службы частных компаний ведут на уже известных месторождениях.

«Основные проблемы — сокращение и исчерпание поисковых заделов по большинству стратегически важных полезных ископаемых, — подчеркнул академик Похиленко, — если нет поисковых заделов, то наши компании не идут на новые, неизвестные территории. Они идут за пределы Российской Федерации на подготовленные к освоению участки — в Африку, в Казахстан, в Монголию, куда угодно, где можно вложить деньги и через 3−5 лет уже получить отдачу».

С металлами вообще назревает катастрофа, особенно со стратегическими, такими, как кобальт, хром, молибден и вольфрам. А чрезвычайно важный рений и другие редкоземельные металлы «добываются, но не извлекаются», как и золото из сплавов, скажем, в пирите. По словам академика Николая Бортникова, по запасам металлов Россия входит в десятку или даже в пятерку богатейших стран, но существенно уступает им по добыче.

«Вопиющий пример — редкоземельные металлы, которые пользуются значительным успехом, — отметил Николай Бортников. — У нас есть месторождения, где добываются эти редкие земли, но не извлекаются. Ведется работа, но это не так просто. Та же проблема с ураном; при нынешних темпах потребления мы можем обеспечить и собственную, и зарубежную промышленность. Но если потребуется больше, будем не в состоянии это сделать».

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, полагают ученые, требуется включение минерально-сырьевой базы в план технологического развития страны. Необходимо министерство геологии, которое могло бы контролировать работу по геологоразведке, особенно в случае рисковых проектов. Кроме того, требуется в три раза увеличить финансирование отрасли — с 27 до 96 млрд рублей.

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