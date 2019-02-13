Китай вновь обогнал весь мир. Теперь на электромобилях

Пекин, , 01:05 — REGNUM В 2018 году Китай продал внутри своей страны электромобилей больше, чем все остальные страны мира. Почему этот результат — не случайный всплеск рынка, а пример глубоко продуманной стратегии китайского руководства, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Согласно анализу, проведенному специалистами Колумбийского университета США, электрификация автотранспортной индустрии ведется в Китае по всем правилам развития стратегической области. Акцент в данном случае китайское руководство делает на развитие системы публичных электрозаправочных станций, что позволяет китайским владельцам электромобилей свободно использовать свою технику в дальних поездках, не будучи связанными необходимостью тщательного расчета маршрута.

К началу 2019 года в Китае уже смонтировано 800 000 точек заряда для электромобилей, для сравнения, в США таких точек — около полумиллиона. Таким образом Китай показал себя не только индустриальным, но и инновационным лидером, и это достижение, разумеется, не есть следствие «низкой стоимости рабочей силы» или какой-то традиционной китайской любви к труду. В данном случае основную роль сыграла способность китайских властей задействовать эффективные механизмы госрегулирования, скоординировать промышленную политику национального масштаба и спланировать развитие на годы вперед.

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