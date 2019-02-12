Долг 80 млрд: ПО «Красноярский завод комбайнов» настаивает на банкротстве

Красноярск, , 06:08 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края отказал налоговой службе во введении наблюдения за ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», которое входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», но впереди слушания по аналогичным требованиям самого общества. ОАО ещё осенью 2018 года также обратилось в суд с ходатайством о собственном банкротстве, в качестве обоснования указав долги свыше 79,7 млрд рублей. Следующее заседание по делу назначено на 13 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», включающий в себя несколько десятков юрлиц, в том числе оборонных и гражданских заводов. Предприятия группы базируются в Чувашии, Карелии, Липецкой, Курганской, Владимирской, Волгоградской областях и Алтайском крае. В 2017 году основной кредитор — Внешэкономбанк — начал кампанию по взысканию многомиллиардной задолженности концерна (по разным данным, 70−90 млрд рублей), предъявив гражданские иски к заводам, а также потребовав банкротства ряда из них.

В апреле 2018 года другая госкорпорация — Ростех — приняла решение взять под «своё крыло» оборонные заводы группы, а гражданские передать частному инвестору — ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited). В августе 2018 года ВЭБ подтвердил данные намерения, и с декабря 2018 года началась фактическая передача прав требования долгов через процессуальное правопреемство в рамках судебных дел. Для этого «Ростех» в сентябре 2018 года создал ООО «КТЗ», которое с конца декабря 2018 года является собственностью ООО «Литейное производство» из Твери, чьими владельцами выступают ООО «КСК Литейные заводы» (единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех).

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ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» ведёт свою историю с 1941 года. Предприятие было основано на базе эвакуированных Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и Люберецкого завода сельхозмашиностроения им. А. В. Ухтомского. Самой известной продукцией завода были зерноуборочные самоходные комбайны «Енисей КЗС 950» и его модификации.

О закрытии производства стало известно в феврале 2013 года, позднее были уволены свыше 600 работников, а производственные мощности по выпуску комбайнов перевели на другое предприятие группы — «Промтрактор» (Чебоксары).

Цеха Красноярского завода комбайнов были уничтожены весной 2018 года, а на освободившихся участках планируется строительство жилого комплекса.

Само юрлицо пока не ликвидировано, хотя его банкротства требовали, начиная с 2010 года, и тогда истцом выступала налоговая служба. Задолженность была погашена до вынесения решения о введении наблюдения, и дело прекратили. В 2012 году налоговый орган снова обратился с аналогичным иском в суд, но долг снова погасили. В 2014 году истцом уже выступило ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», но дело было прекращено, а долг перед заявителем погашен.

В 2015 год иск подало ООО Управляющая строительная компания «Сибиряк», которое добилось ввода наблюдения в 2016 году, а в 2017 году объявления общества банкротом и введения конкурсного производства, но в апреле 2017 года между сторонами было подписано мировое соглашение, и производство по этому делу также прекратили. В конце апреля 2017 года администрация города Назарово подало иск с требованием признать банкротом ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», но в конце декабря 2017 года заявитель отказался от своих притязаний.

В Арбитражном суде Красноярского края на сегодня находится не рассмотренное до конца дело, инициированное налоговой службой в октябре 2018 года. В ноябре 2018 года в суд поступило аналогичное заявление и от самого ОАО. В январе 2019 года суд рассмотрел обоснованность претензий ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска о признании открытого акционерного общества «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» банкротом и отказал во введении наблюдения.

«В материалы дела представлены сведения об оплате должником задолженности по обязательным платежам в полном объеме. Представитель уполномоченного органа в судебном заседании подтвердила отсутствие задолженности, послужившей основанием для обращения с заявлением о банкротстве должника, а также иной задолженности перед бюджетом», — отмечалось в материалах дела.

Между тем 13 февраля 2019 года суд должен рассмотреть обоснованность требований самого ОАО, настаивающего, что имеет признаки банкрота. Сумма долга перед кредиторами, заявленная обществом в суде, составляет 79 717 998 698 рублей.