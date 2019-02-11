За год стоимость лекарств на Украине выросла на 20% — СМИ

Киев, , 12:19 — REGNUM В 2018 году жители Украины потратили на 25% больше денег на лекарства, сообщил 11 февраля телеканал «1+1».

Всего было куплено около миллиарда упаковок различных препаратов. Средняя стоимость одной упаковки составила 69,5 гривен или чуть более 170 рублей, что на 20% превышает показатель 2017 года.

Жители Украины почти вдвое чаще покупали иностранные лекарства по сравнению с отечественными. При этом, спрос на лекарства, отпускаемые по рецепту, увеличился на 21%, а на безрецептурные — снизился на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционный депутат Юрий Бойко раскритиковал медицинскую реформу, которую проводит на Украине американка Ульяна Супрун. Парламентарий возмущён тем, что министерство здравоохранения Украины не контролирует цены и качество лекарств, а и.о. министра занята вопросом легализации конопли, вместо того, чтобы думать о насущных вопросах.

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