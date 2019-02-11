Председатель Земного Шара: Двадцать восемь проектов Дмитрия Медведева

Андрей Маленький, , 12:15 — REGNUM

У партии «Единая Россия», которую возглавляет Д. Медведев, пятнадцать федеральных проектов. Большая часть из них тематически и содержательно совпадает с национальными проектами. Они были придуманы раньше, но тесно связаны с государственными программами Российской Федерации, приоритетными государственными проектами, федеральными целевыми программами, а теперь и с нацпроектами.

Дело самой партии решать сохранять ли свои проекты, если есть или появились аналогичные государственные проекты, видоизменять их или закрывать, сосредоточившись на работе сообща. Хотя параллелизм и дублирование, во-первых, не новость для управленческой практики. Во-вторых, не самая тупиковая проблема. Мог бы быть синергетический удвоенный эффект, если бы все партийные проекты осуществлялись бы не столько чиновниками, состоящими в партии, сколько широкой партийной общественностью и сочувствующей молодежью.

Партийные мероприятия не финансируются из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Однако опубликованные на сайте партии полугодовые отчеты о ходе реализации федеральных партийных проектов говорят об обратном. Возможно, в пиаровских целях, с натяжкой или по недомыслию тех, кто отвечает за партийную пропаганду, например, говорят, что в рамках партийного проекта «Культура малой родины» на поддержку учреждений культуры распределено 5,145 млрд рублей из федерального, региональных и местных бюджетов.

Проект «Городская среда» сообщает, что в 2018 году выделено 25,6 млрд рублей (включая направление «Парки малых городов»). Плановые показатели финансирования таковы: 1 млрд — частное инвестирование, 8,15 млрд — местные бюджеты, 16,75 млрд — региональные бюджеты.

Что написано пером… Счетная палата могла бы обратить внимание.

Было также обещано широкое общественное участие в благоустройстве дворов и знаковых мест массового отдыха в городах и населенных пунктах с численностью проживания населения более тысячи человек, в создании парковых зон в городах с численностью населения менее 250 тысяч человек, в обеспечении общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. Но обойтись в мобилизации общественности без административного ресурса в реализации партийного проекта не получается не всегда. Координатор проекта П.Качкаев, член Генерального совета партии, заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, считает себя вправе винить муниципалитеты в том, что они не уделяют «должного внимания участию жителей в благоустройстве. Мы планируем обратиться с депутатским запросом к вице-губернаторам регионов, в которых не был обнаружен раздел по участию жителей в благоустройстве».

Не будем преувеличивать размер проблемы, но такая позиция наверняка раздражает местных руководителей и чиновников. Даже тех, которые подзабыли, что они государственные гражданские служащие, а не в услужении у кого бы то ни было. Авторитета такая позиция не добавляет. Доверия людей — тоже.

Члены партии — депутаты Государственной думы, являющиеся заместителями председателей или даже председателями парламентских комитетов, одновременно координируют партийные проекты. Действующее законодательство такого совместительства прямо не запрещает, хотя и не разрешает. А то, что не разрешено, на самом деле для органов государственной власти означает одно — запрещено. К тому же у каждого депутата есть свой избирательный округ, его избиратели, у которых проблем — немерено. Решать — не перерешать.

Через несколько дней в Сочи откроется Международный инвестиционный форум. Анонсировано, что форум будет посвящен национальным проектам. Их двенадцать. Точнее, тринадцать, потому что федеральный план инфраструктурного развития страны имеет такой же президентский статус. Получается, что под управлением Д. Медведева оказывается 28 федеральных проектов: пятнадцать — партии, которую он возглавляет, тринадцать — государственных.

Для Сочинского международного инвестиционного форума эти руководящие проблемы Д. Медведева и партийно-государственные взаимоотношения какого-либо значения иметь не могут, хотя управленческая логистика страдает.

Скорее всего председатель правительства, выступая на форуме, не вспомнит о партийных проектах и о дискуссии, которая развернулась на декабрьском съезде партии.

Зато дискуссия, которая прошла на съезде, может проявиться на форуме.

Дело в том, что до сих пор правительство не представило президенту единственную стратегию, предусмотренную супер-указом В. Путина — стратегию пространственного развития страны. Это не позволяет в полной мере представить системную картину реализации национальных проектов. Ожидается, что на Сочинском форуме правительство все-таки представит проект стратегии. Следовательно, в споре между двумя крайними точками зрения в отношении самой концепции пространственного развития будет поставлена точка.

Назовем его спором межу почвенниками и агломерационщиками. Начался он не вчера, но отчетливо проявился еще на Московском финансовом форуме. Там, на площадке «Механизмы реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом национальных целей и стратегических задач развития», П.Кадочников, президент Центра стратегических разработок (ЦСР), созданного А. Кудриным, заявил как о решенном вопросе — о главной экономической идее будущей стратегии пространственного развития страны: центрировать к 2035 году пространственное развитие вокруг пяти «глобальных городов»: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска. Что такое глобальный город? Это университет, заметный в глобальных рейтингах. Это авиахаб с пассажиропотоком в 20 млн человек в год, со своей авиакомпанией. Это череда международных событий. Не одно событие за пять лет, а каждый год, постоянно, одно за одним происходит международное событие. Там штаб-квартиры глобальных компаний. На каждого жителя города приходится 10 туристов, из них — треть иностранных. Эти города должны свою энергию распространять на все окружающие регионы.

Ему возразил А.Клепач, зампред правления Внешэкономбанка: стратегия-то пространственного развития есть, а пространства нет. Есть города, а пространства нет. Пространственное развитие не является пространством развития городов или агломераций. Вспомним М. Ломоносова: богатство России прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном. Пока же всё с точностью до наоборот. С девяностого года и по населению, и ВВП Сибири падает. Та модель экономического развития, которая у нас есть, ведёт к сверхконцентрации населения, денег, проектов в очень ограниченном круге агломераций, а вся глубинная Россия опускается.

Известна также заочная полемика между С.Собяниными В.Матвиенко, точнее, между их взглядами на суть и основное содержание президентской инициативы о стратегии пространственного развития страны. Мэр Москвы — сторонник разворота инфраструктурного развития страны в сторону агломераций, что, по его мнению, соответствует мировым тенденциям. Спикер Совета Федерации обеспокоена, как бы в этом процессе не были фундаментально ущемлены интересы жителей сел и малых городов.

Сельскохозяйственная отрасль и село в целом — важнейшая жизненная среда, как и городская, в не меньшей степени нуждается и в инвестициях, и в перепроектировании.

С этой точки зрения программа форума сильно заужена. Повторен — по сути — набор тех же безответных вопросов, которые уже задавались на предыдущем форуме (как эффективно сформировать региональную экспортную палитру? какие стратегии развития экспорта выбирают регионы? на какой международный опыт можно опереться для построения эффективных региональных стратегий экспорта?). Сохранена только одна из трех бывших дискуссионных площадок — «Экспорт продукции АПК. Региональная повестка».

Конечно, кризисное время не сказалось на валовом производстве российского сельского хозяйства. Импортозамещение сократило импорт в товарные запасы розничной торговли. Экспорт сельхозпродукции занял четвертое место после нефтегазовой, металлургической и химической продукции. Однако, как считают аналитики ЦСР, для дальнейшего развития есть ограничения: это ограниченный внутренний спрос, неконкурентоспособность значительной части продукции, недоиспользование аграрного потенциала из-за аномальной аграрной структуры и худшие условия работы сельхозпроизводителей, чем у стран-конкурентов. Сложившаяся в России аграрная структура аномальна по сравнению с для мировой практикой. Из зарегистрированных в России 21 тысяч сельхозорганизаций 46,5% товарной продукции производят триста пятьдесят. В 61% хозяйств производится всего 4% продукции, но в их руках находится 27% сельхозугодий и занято около 12% работников. В мельчайших архаичных хозяйствах населения все еще производится 35% продукции.

Концентрация приобретает гипертрофированные размеры: под контролем одного агрохолдинга могут находиться территории не только отдельного, но и нескольких районов. Отчасти это связано с неравным доступом к субсидированным кредитным ресурсам и другим формам господдержки. Основная часть не входящих в холдинги компаний лишены государственных субсидий. Так 50% сельхозорганизаций не получают или получают незначительную поддержку (1,5% субсидий и 8% выручки), а 5 сельхозорганизаций при этом могли получить 6% субсидий (при 3% выручки). Отбор проектов субъективен, одна компания может получить до 90% от финансирования отдельных направлений поддержки. Только в 2017 году сделаны первые шаги по ограничению поддержки одному получателю субсидий. Однако нет ограничений для холдинга, в котором несколько организаций-получателей. Тем самым государство безвозмездно финансирует собственников крупных частных компаний на безвозвратной основе. Можно говорить о том, что отдельные частные компании в России получают беспрецедентно высокую поддержку, что создает им конкурентные преимущества и вытесняет малый бизнес.

По мнению экспертов ЦСР, для того чтобы избежать негативных последствий, необходимо сделать ключевые развороты и перейти к модели качественного устойчивого развития:

1. От традиционной ориентации на рост производства во всех отраслях к встраиванию страны в международное разделение труда. Для отраслей, которые могут быть конкурентными в перспективе — прямая поддержка их модернизации и снижение барьеров в ведении их бизнеса;

2. От стимулирования роста объемных показателей к повышению конкурентоспособности российских продуктов как рутинной заботы государства (снятие барьеров доступа к земле, кредитным ресурсам, административных барьеров, преодоление монополистического поведения снабжающих организаций, модернизация аграрной науки и образования…);

3. Переход от приоритета продовольственной безопасности как продовольственной независимости к приоритету экономической доступности к безопасному продовольствию;

4. От архаичных условий жизни в селе к повышению привлекательности и качества жизни на сельских территориях.

На Сочинском форуме, посвященном национальным проектам, об архаичных условиях жизни на селе, о повышении привлекательности и качества жизни на сельских территориях, развернуто говорить пока не планируют. Большинство площадок, начиная с «Города как точки реализации национальных проектов», будут обсуждать разноаспектное городское развития.

Председатель правительства Российской Федерации на форуме может оказаться в неловком положении, потому что как председатель партии «Единая Россия» он не может не знать, что на декабрьском съезде партии именно аграрная тема вышла в число приоритетных.

Кстати, как говорят в партии, среди делегатов съезда еще никогда не было так много представителей сельских территорий — сельских учителей, врачей, глав сельских поселений, руководителей сельских районов. Все чувствовали, что необходимо обратить внимание на развитие сельских территорий. Задавались вопросами — как сделать так, чтобы жизнь на селе развивалась, чтобы там задерживалась молодежь, были решены не только экономические, но и социальные задачи.

Заместитель Д. Медведева в правительстве А.Гордеев прямо заявил, что на съезде всем участникам, представителям регионов представляется уникальная возможность принять решение о том, что национальный проект развития сельских территорий должен быть. «Всем членам партии «Единая Россия» надо не стесняться вслух заявлять свое мнение и просто сказать — мы принимаем решение о том, что национальный проект развития сельских территорий должен быть», — сказал он. По мнению Гордеева, этот проект «надо поставить во главу угла в целом по социально-экономической политике страны». «Ведь фокус внимания руководству страны тоже мы формируем. Думаю, консолидированное мнение, которое здесь прозвучало, если оно смело и аргументированно, будет услышано», — резюмировал он. И нужно федеральное агентство по развитию сельских территорий.

Присутствовавший на дискуссии в качестве модератора вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» С.Неверов сообщил об одобрении президентом разработки программы «Развитие сельских территорий». «Чтобы каждое село, деревня увидели, где, когда будет построена школа, отремонтирован или построен ДК, появится ФАП, когда будет отремонтирована дорога», — сказал он.

Активный участник съездовской дискуссии губернатор Белгородской области Е.Савченкозаявлен и как участник дискуссионной площадки на Сочинском форуме. Он является председателем общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село». Это означает, что он может смело и аргументированно высказать или повторить то, о чем говорил на съезде, а именно следующее (как передала пресс-служба партии). Что депопуляция села это и естественная убыль населения, и исход сельских жителей в региональные центры, мегаполисы, города-миллионники. Надо открыть дорогу к финансовым ресурсам в сельские территории для развития малого семейного предпринимательства. Нужно давать льготные кредиты — на одну семью, допустим, до 10 млн рублей, чтобы она могла приобрести и жилье, развить какой-то семейный бизнес. Кредит должен быть как минимум 30-летний, с процентной ставкой не более 5%. При этом с рождением каждого ребенка в этой семье на 20% этот кредит погашать. Родилось несколько детей — и человек свободен от финансовых обязательств». Село должно стать демографическим резервуаром будущей России.

Откуда такая уверенность, точнее — надежда, что проблема депопуляции села не окажется на периферии Сочинского форума? Ведь форум заявлен как международный и инвестиционный.

На аналогичном прошлогоднем международном форуме было, включая представителей СМИ и участников выставок, 6123 человека из России и 63 стран:

Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венесуэла, Виргинские острова, Виргинские острова (Великобритания), Вьетнам, Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Казахстан, Каймановы Острова, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Люксембург, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монголия, Нидерланды, Нормандские острова, ОАЭ, Панама, Польша, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Абхазия, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Сербия, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эритрея, ЮАР, Япония.

Международное присутствие впечатляет. Всех — на 27 процентов больше, чем на предыдущем форуме. Так отчитались устроители.

Однако треть сумм всех заключенных контрактов досталась Краснодарскому краю — лидеру агропроизводства в стране. Самый масштабный региональный стенд был тоже у Краснодарского края, на котором муниципалитеты Кубани подготовили порядка 440 инвестиционных предложений. Вторая треть с гаком — шести другим отечественным субъектам договоров. Всего же на форуме участвовали 487 компаний из России и 116 иностранных компаний. Поскольку других данных о подписанных контрактах официально не опубликовано, остается гадать, как распределилась между шестьюстами субъектами форумно-договорных отношений оставшаяся треть инвестиций. И каков оказался удельный вес иностранных инвесторов, ради которых проводятся такого рода международные мероприятия.

Следовательно, нужно рассчитывать на то, что стремление сохранить и увеличить экспортный потенциал села замотивирует правительство на разработку национального проекта, посвященного единственной крупнейшей агломерации страны под названием сельская Россия. Это, надеемся, поможет презентация стратегии пространственного развития.