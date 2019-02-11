Самые дорогие детские сады России находятся на Колыме, Камчатке и Чукотке

Магадан, Магаданская область, , 12:12 — REGNUM Магаданская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ отличились не только на Дальнем Востоке, но и в России, самыми высокими ценами на посещение дошкольных учреждений. Таковы данные Росстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На Колыме день ребёнка в детском саду стоит 224,3 рубля, на Камчатке — 209,5, на Чукотке — 201,4. В остальных дальневосточных регионах жители платят за посещение их детьми дошкольных учреждений менее 200 рублей в день. В Амурской области это 198,3 рубля, в Якутии — 180,4, в Хабаровском крае — 153,3, в Приморье — 135,1, на Сахалине — 133,9. Самые дешёвые детские сады на Дальнем Востоке располагаются в Еврейской автономии и стоят в два раза дешевле, чем на Колыме — 108 рублей в сутки.

При этом ЕАО отличилась почти самым резким в ДФО ростом стоимости посещения детсадов в 2018 году, там эта услуга подорожала сразу на 9% в декабре по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. В Приморье рост составил 13%, в Якутии — 8,3%, на Чукотке — 8,9%, на Камчатке — 4,1%. В остальных дальневосточных регионах плата за детсад повысилась менее, чем на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возмущение жителей вызвала отмена компенсаций за посещение детских садов. Теперь льготы по оплате посещения ребёнком дошкольных учреждений в республике будут получать только малоимущие семьи. Соответствующие изменения были внесены 29 января в постановление «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Необходимость перемен председатель правительства республики Владимир Солодов объяснил борьбой с бедностью, сэкономленные деньги он пообещал вложить в развитие дошкольной системы образования и повышение его доступности для детей в возрасте до трёх лет.