В «Толмачёво» заинтересовались аэродромными тягачами «Белаза»

Новосибирск, , 12:07 — REGNUM Условия проведения опытной эксплуатации в «Толмачёво» новых аэродромных тягачей «Белаза» обсудили на выставке в Москве представители аэропорта и белорусского автопроизводителя. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба аэропорта «Толмачёво».

Речь шла о тягачах серии БЕЛАЗ-7427, предназначенных для буксировки воздушных судов взлётной массой до 600 тонн. Как пояснили в компании, эта серия аэродромных тягачей по своим возможностям не уступает европейским аналогам, которые эксплуатируются сегодня в новосибирском аэропорту.

Более детальное обсуждение новосибирские и белорусские специалисты проведут в марте, во время рабочей поездки представителей ОАО «БЕЛАЗ» в аэропорт Толмачёво. Отмечается, что договоренность об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники достигнута между автопроизводителем и новосибирским аэропортом 24 января в рамках визита официальной делегации Новосибирской области в Белоруссию.

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