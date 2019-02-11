Население Южной Кореи значительно сократится к 2028 году — СМИ

Сеул, , 12:10 — REGNUM Предполагается, что к 2028 году население Южной Кореи значительно сократится. Кроме того, есть вероятность, что суммарный коэффициент рождаемости упадет ниже прогнозируемого показателя 1,12. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Статистической службы Республики Корея.

Согласно данным, предоставленным Статистической службой Республики Корея от 10 февраля, в 2018 году количество населения работоспособного возраста составило 36,79 млн человек, по сравнению с 2017 годом сократилось на 63 тыс. человек.

Впервые количество населения работоспособного возраста сократилось, начиная с 2000 года, когда начали вести статистику.

Кроме того, в 2018 году средний уровень занятости населения работоспособного возраста составил 66,6%. По предварительным оценкам министерства труда, население трудоспособного возраста к 2020 году сократится на 243 тыс. человек, а к 2025 году на 425 тыс. человек.

Кроме того, количество пожилых людей старше 65 лет с каждым годом увеличивается. В 2018 году в стране насчитывалось более 7,38 млн пожилых людей. По сравнению с 2017 годом количество пожилых людей увеличилось на 315 тыс. человек.

Суммарный коэффициент рождаемости является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава.