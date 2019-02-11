Минздрав против открытия рынка для незарегистрированных лекарств

Москва, , 12:00 — REGNUM Глава Минздрава Вероника Скворцова предостерегает от открытия рынка для незарегистрированных препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Министерство естественно не приветствует расширение круга препаратов незарегистрированных, которые начинают применяться в нашей стране», — заявила Скворцова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Минздрава раскрыть вопрос использования незарегистрированных лекарств, прежде всего для детей, которым требуется паллиативная помощь.

Минздрав настаивает на расширении спектра зарегистрированных препаратов.

«Мы подстраховались всеми возможными путями. Если мы пойдем по пути открыть наш рынок для незарегистрированных препаратов, (в конкретных случаях это возможно), но если мы подойдем к этому как к системной мере, мы существенный вред нанесем юрисдикции РФ в плане вообще организации обращения лекарственных препаратов на нашей территории», — отметила министр.