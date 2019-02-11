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За год выручка от приватизации в Таджикистане достигла почти $3 млн

Экономика

Показатели по приватизации госимущества превысили плановые значения на 1,5%

За год выручка от приватизации в Таджикистане достигла почти $3 млн
Иллюстрация: Guberniya.info
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Душанбе, 11 февраля 2019, 11:42 — REGNUM  По итогам 2018 года сумма средств, полученных за счет приватизации и использования государственного имущества в Таджикистане, составила 26,4 млн сомони ($2,8 млн). Об этом 11 февраля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом страны.

Средства, полученные от приватизации госимущества, превысили плановые показатели на 1,5%. По данным ведомства, сумма, вырученная за счет аренды государственного имущества, составила 7,3 млн сомони ($773 тыс.), что на 8,6% больше, чем в 2017 году.

Отметим, по данным государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, в 2018 году в экономику республику было привлечено 6,1 млрд сомони ($645 млн) инвестиций.

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Экономика Таджикистана
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