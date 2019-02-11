Санкционные угрозы США пока не повлияли на экономику России: ждём августа

Якутск, , 11:45 — REGNUM На данный момент объективных предпосылок к резкому росту курса доллара к рублю нет. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

«Курс рубля стабилизировался, и, как я отмечал ранее, он будет находиться в коридоре 65−70 рублей за доллар США, — подчеркнул эксперт. — Санкционные угрозы США не возымели на экономику России сколь-нибудь существенного воздействия.

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По прогнозу Юрий Данилова, цена на нефть в связи с относительной стабилизацией обстановки в Венесуэле и на Ближнем Востоке тоже не предполагает резких колебаний.

«Хотя она будет иметь в дальнейшем тенденцию к медленному росту до отметки 65 долларов за баррель, — считает кандидат экономических наук.

Он также обратил внимание на то, что международные резервы России за 2018 год выросли на 35,8 млрд долларов, а в январе 2019 года — ещё на 7,45 млрд долларов.

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«Поэтому ситуация в экономике России и курс рубля будут стабильными, по крайней мере до августа этого года. Август в последние два десятилетия стал для нашей страны традиционно кризисным месяцем. Подождём до августа», — отметил Юрий Данилов.

Напомним, значимым событием для рубля названы американские санкции. Однако, как заявил «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, «структурно слабый из-за ползучих рисков новых санкций российский рубль, удержавшись внутри торгового канала 65−66 рублей за доллар на фоне решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне 7,75%, имеет неплохие перспективы и дальше «обживаться» внутри него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Данилов высказывал мнение, что рост курса до отметки 85 рублей за доллар США маловероятен. По его прогнозу, цена на нефть будет продолжать расти, а курс доллара стабилизировался на отметке 65−70 рублей.