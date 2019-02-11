Эксперт: «закон о ларьках» не поможет, а навредит малому бизнесу

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Законопроект о мобильной и нестационарной торговле не поможет, а навредит малому бизнесу, власти отстаивают интересы крупных сетей, которым из-за снижения покупательной способности граждан не хватает покупателей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 января, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя заявления Виктора Евтухова о проекте нового закона.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли в интервью «Российской газете» рассказал, что законопроект предполагает развитие качественной и комфортной нестационарной и мобильной торговли, к примеру автолавок.

В России недостаточно торговых площадей, а производителей, которые хотят разместить свои товары в магазинах, больше, чем самих магазинов, сказал Евтухов. Крупные сети занимают, по его оценке, 30−40% рынка. Развитие нестационарной торговли будет стимулировать инвестиции и создаст новые рабочие места, отметил заместитель министра.

«Остается только гадать, откуда заместитель министра взял цифру в 30−40%. Даже по официальным данным торговые сети уже несколько лет занимают более половины рынка. А, к примеру, в Петербурге, по экспертным данным, — около 90%.

Закон только декларирует поддержку малой торговли, на самом деле он предполагает новые ужесточения. Государственная политика по этому вопросу у нас простая и описывается фразой «крупные сети — наше все». Когда в Москве в «ночь длинных ковшей» сносили ларьки, крупный чиновник в прямом эфире сказал, что это делается в интересах сетей.

Доля малой торговли сокращается, а в случае принятия данного закона будет сокращаться и дальше. В период снижения покупательной способности граждан крупным сетям не хватает клиентов, именно поэтому новый закон появился именно сейчас — покупателей на всех не хватает, и сети хотят забрать себе всех, кого еще не забрали», — отметил Алексей Третьяков.