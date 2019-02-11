«Камаз» освоил выпуск алюминиевых топливных баков

Набережные Челны, Татария, , 11:02 — REGNUM Специалисты «Камаза» завершили реализацию проекта по локализации алюминиевых топливных баков. Собственное производство обеспечит требуемые объёмы и качество для комплектации большегрузов премиум-класса и снизит зависимость от импорта, сообщает 11 февраля пресс-служба машиностроительной компании.

«Освоение выпуска алюминиевых топливных баков — это ещё один шаг компании в реализации стратегии импортозамещения. Учитывая, что сейчас мы запускаем в производство новое поколение автомобилей КАМАЗ, значимость этого проекта приумножается», — пояснил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.

Он добавил, что собственная производственная линия позволит предприятию в режиме реального времени отслеживать качество изготовления баков, а также совершенствовать их конструкцию в ответ на растущие запросы рынка.

Роботизированная линия может изготавливать 10 типов алюминиевых баков и три — стальных. Параметры производства каждой модели программируются на линии. В настоящее время освоено производство 300-, 450-, 600‑ и 800-литровых топливных резервуаров.

Читайте также: «Камаз» разработал кабину для самосвалов нового поколения