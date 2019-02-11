Назван налоговый доход Южной Кореи в 2018 году

Сеул, , 11:14 — REGNUM Налоговый доход Южной Кореи составил 385 трлн вон (~$343,9 млрд), что на 13,7 трлн вон больше (~$12,23 млрд), чем бюджет страны (371,3 трлн вон.). Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Республики Корея.

По сравнению с 2017 годом, общий доход вырос на 25,5 трлн вон (~$22,77 млрд).

Известно, что данный скачок связан с изменениями в налоговом законодательстве. Например, доход от корпоративного налога вырос на 12,5% до 70,9 трлн вон (~$63,33 млрд), прибыль от подоходного налога выросла на 2,3 трлн вон (~$2,05 млрд), доход от налога на добавленную стоимость также увеличился на 4%.

Прибыль от налога на недвижимость увеличилась на 20 млрд вон (~$17,86 млрд) и составила 1,9 трлн вон (~$1,69 млрд).