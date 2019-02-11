За два года Украина нарастила импорт пальмового масла на 46,6%

Киев, , 11:05 — REGNUM В 2017 и 2018 годах Украина импортировала почти 400 тыс. тонн пальмового масла, заявили в государственной фискальной службы Украины, сообщило 11 февраля информационное агентство «УНН».

В 2017 году Украина ввезла почти 172 тыс. тонн пальмового масла, в 2918 году — 220 тыс. тонн. По сравнению с результатами 2016 года, импорт пальмового масла вырос на 46,6%.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении закон, запрещающий использование пальмового масла в пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре постмайданных года цены на некоторые украинские продукты выросли от 58% до 542%. При этом подешевела только гречка.

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