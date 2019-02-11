Готовится соглашение о строительстве канатной дороги на севере Москвы

Москва, , 10:44 — REGNUM В Москве разрабатывают документацию для строительства линии канатной дороги, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, передаёт 11 февраля агентство «Москва».

Новая линия канатки должна связать станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». По словам Прохорова, проект концессионного соглашения о строительстве дороги уже находится на финальной стадии согласования.

«В скором времени будут опубликованы доработанные материалы концессионного соглашения. Если после публикации появятся компании, готовые участвовать в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, то он будет проведен. Если других заявок не поступит, соглашение будет заключено с инициатором без торгов», — заявил чиновник.

Как отмечает издание, проект соединит два района Москвы, разделённые Химкинским водохранилищем. Объём инвестиций оценивается в сумму 4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая канатная дорога в Москве была открыта в ноябре 2018 года. Она связала стадион «Лужники» и Воробьёвы горы.