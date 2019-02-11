В Приморье запустят производство сыров по итальянской технологии

Владивосток, , 10:40 — REGNUM Выпуск сыров премиум-сегмента по уникальным итальянским технологиям планирует запустить резидент территории опережающего развития «Надеждинская», сообщает 11 февраля пресс-служба Минвостокразвития России.

Стоимость проекта составит 14 млн рублей. В ближайшее время предприятие планирует получить в аренду земельный участок и приступить к строительству производственного корпуса, а также специального хранилища. Приобретение автотехники и технологического оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы запланированы на конец 2019 года.

«Планируем уже в следующем году выйти на местный рынок с линейкой итальянских сыров, популярных в Италии, однако слабо представленных или вовсе отсутствующих в Приморском крае», — пояснил генеральный директор компании «Дело в сыре» Александр Исаков.

На первом этапе на предприятии будет организована переработка 300 литров коровьего молока за одну смену. При этом мощность сыроварни составит 750 кг сыра в месяц. В перспективе планируется увеличение объёма переработки молока до 1000 литров в сутки и выпуск 2000 кг сыра.

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