Представители компании Hyundai Asan посетили Северную Корею

Сеул, , 10:42 — REGNUM 20 человек из компании Hyundai Asan, которые посетили КНДР по случаю 20-й годовщины основания компании, вернулись обратно в Южную Корею, сообщает YTN.

Как сообщил глава компании Пе Гук Хван, годовщина основания компании проходила в несколько этапов, праздничная часть, застолье и осмотр достопримечательностей. Со стороны Северной Кореи на мероприятии присутствовало 10 человек, включая генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанского мирного комитета Ким Джан Суна.

Известно, что местные туристические объекты в стране были закрыты более 10 лет назад, поэтому многим из них требуется реставрация.

Hyundai Asan является подразделением головной компании Hyundai Group, которое занималось развитием туризма. Компания работала с 1998 по 2008 год, когда её деятельность прекратилась из-за убийства туриста северокорейскими пограничниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Hyundai Asan отпразднует свое 20-летие на территории Северной Кореи