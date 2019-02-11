Правительство РФ выделило Чечне на здравоохранение более 1 млрд рублей

Грозный, , 10:10 — REGNUM В ближайшие три года Чечня получит из федерального бюджета 1 млрд 17 млн 301 тыс. рублей на развитие здравоохранения. Большая часть этих средств будет направлена на два объекта — инфекционный корпус республиканской детской клинической больницы и клиническую больницу № 1 в Грозном, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Так, в 2020 году должен быть сдан в эксплуатацию детский инфекционный корпус на 100 мест. В 2019 году на реализацию этого проекта выделят более 337 млн рублей, а в 2020-м — еще более 233 млн рублей.

На второй проект — восстановление клинической больницы № 1 в Грозном по улице Али Митаева, а также строительство третьего корпуса — потратят в 2019 году более 231 млн рублей, а в 2020-м — еще более 115 млн рублей.

Нераспределенный остаток субсидий составляет почти 100 млн рублей.

Как говорится в документе правительства РФ, опубликованном на официальном сайте, этим постановлением всего будет распределено между 45 субъектами РФ более 70,71 млрд рублей. На эти денежные средства в течение трех лет будет отремонтировано и построено 53 объекта здравоохранения.

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