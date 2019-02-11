Объём чистой прибыли «Интер РАО» в 2018 году увеличился на 20,9%

Москва, , 10:07 — REGNUM Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по итогам работы в 2018 году составила 18,9 млрд рублей, что на 20,9% превышает аналогичный показатель предыдущего года, говорится в отчётности предприятия по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).

Вместе с тем валовая прибыль компании за 2018 год составила 17,8 млрд рублей против 8,1 млрд рублей за 2017 год, а прибыль в отчётном периоде составила 8,3 млрд рублей против 0,7 млрд рублей убытка, полученного годом ранее.

Совокупные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с 31 декабря 2017 года увеличились на 38,3 млрд рублей (8,2%) и составили 506,4 млрд рублей.

Напомним, по итогам девяти месяцев прошлого года объём чистой прибыли группы «Интер РАО» составил 12,8 млрд, что говорило о росте показателя в 2,4 раза.

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