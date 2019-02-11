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В Челябинске отловом животных займётся новая организация

Экономика

Победитель определён по итогам аукциона

Челябинск, 11 февраля 2019, 09:58 — REGNUM  В Челябинске определена организация, которая в 2019 году будет заниматься отловом животных. По итогам аукциона такое право получило ООО «Продлидер», говорится в информации на портале госзакупок.

Аукцион объявили в декабре, заказчиком было городское управление экологии и природопользования. Начальная цена контракта составляла 19,6 млн рублей. Однако фактически контракт будет заключён на сумму 13,7 млн рублей, пишет издание «Накануне.Ru».

Отметим, ранее отлов и содержание бездомных животных входили в компетенцию муниципального предприятия «Горэкоцентр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе победителя определить не удалось. Заявка поступила лишь от ООО «Ремком». После этого в ФАС поступила жалоба одного из граждан на якобы нарушения, допущенные организаторами конкурса при опубликовании проекта контракта, извещения и документации. Жалоба была признана обоснованной, и определение поставщика приостановили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске ФАС отменила итоги конкурса на отлов животных

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Государственные закупки
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