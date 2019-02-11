В Ярославской области возрождают романовскую породу овец

Ярославль, , 09:49 — REGNUM В Ярославской области агрофирма «Авангард» получила статус племенного завода по разведению овец романовской породы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Романовская порода была выведена в XVIII веке в окрестностях города Романова Ярославской губернии (сейчас часть города Тутаева). Порода считается одной из лучших для изготовления шуб из овчины.

«Романовская — одна из самых перспективных пород не только в России, но и в мире. Это обусловлено рядом ее биологических особенностей и продуктивных качеств. За одно ягнение получают по 2 — 4 ягненка, а может быть и до 7 голов. Племенное овцеводство остается главным направлением развития отрасли в нашем регионе», — рассказал заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев.

В постсоветское время поголовье романовских овец в Ярославской области резко снизилось. Сейчас в регионе 7056 овец этой породы, разведением занимаются 7 хозяйств. «Авангард» ранее имел статус генофондного хозяйства. Статус племенного завода — высший в работе с породой. Он говорит о том, что в стаде находятся лучшие животные. Сейчас специалисты хозяйства ведут работу по сохранению и приумножению уникального генофонда романовской овцы. В настоящее время в «Авангарде» 1358 овец, в том числе 331 овцематка.

Племенное романовское овцеводство получает поддержку из федерального и областного бюджетов. В настоящее время ставка субсидии из федерального бюджета на содержание овцематки в Ярославской области составляет 20 тысяч рублей на одну условную голову. В 2018 году на возрождение романовской породы было выделено почти пять с половиной миллионов рублей.