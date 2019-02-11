«Неинформативно»: о регионах с самым доступным бензином

Москва, , 09:43 — REGNUM Исследование доступности бензина в российских регионах может быть интересно лишь журналистам для поддержания интереса к проблемной теме, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM очередной рейтинг, основанный на данных Росстата о средней заработной плате и региональных ценах на бензин, он пояснил:

«Ценность так называемого рейтинга доступности бензина ровно такая же, как и рейтинги губернаторов или рейтинги доходов на душу населения. Такая информация интересна только журналистам, которые раскачивают ситуацию. Ничего плохого или хорошего в этом нет. Для меня боле информативно, когда есть абсолютные цифры стоимости бензина — максимально высокие и максимально низкие. У нас страна одна и рыночные условия по ценообразованию на топливо в принципе сопоставимы с территориями.

Да и бензин у нас не такой уж и доступный для населения — с учётом наших зарплат. Но опять же, всегда найдётся какой-нибудь социолог, который начнёт сравнивать доступность бензина в России относительно европейских стран или США, привяжется к доллару и евро. И тогда окажется, что Россия находится в сотне стран с самыми низкими ценами в долларовом исчислении. Опять же, вроде как позитив, что у нас недорогое топливо в долларах. Поэтому у меня сложное отношение ко всем подобным рейтингам. Мне кажется, это лишнее напряжение ситуации, лишнее обозление для людей, которые читают эти рейтинги — оптимизма они не добавляют».

Вместе с тем, по мнению Юрия Матвейко, до конца марта 2019 года точно не стоит переживать о дальнейшем росте цен на бензин.

«Первое полугодие должно быть более-менее стабильным», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты РИА Рейтинг поделили среднемесячную заработную плату, сложившуюся в российских регионах за период 2017—2018 годов, на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года. В итоге вышло, что самый доступный бензин продают в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также к регионам с доступным топливом отнесли Санкт-Петербург, Чукотку, Магаданскую и Сахалинскую области, Ханты-Мансийский АО, Коми, Камчатку, Якутию, Мурманскую область.

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