Из Якутска ларьки и киоски не исчезали, но «оказались между небом и землёй»

Якутск, , 09:51 — REGNUM В Якутии ждут, когда городским киоскам и ларькам вернут официальный статус. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко, комментируя законопроект о возвращении торговых палаток и ларьков, подготовленный Минпромторгом.

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По словам Ирины Котенко, над поправками к ФЗ 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» движение «Вместе мы — сила!» работает с ноября 2018 года.

«К нам обратились предприниматели Хабаровска, Санкт-Петербурга, чтобы мы выработали единую законодательную базу. В 2015 году понятия нестационарный торговый объект и договора аренды были утеряны, вообще наши нестационарные торговые объекты оказались вне рамок правового поля. При развитии торговли идёт в общем-то ужесточение правил, маркировки товара, и сами нестационарные торговые объекты не имеют в данный момент адреса, договора аренды, кадастрового номера, нет правовых последствий. А для того, чтобы приобретать кассу и кассовый аппарат, необходим адрес. В итоге ларьки и киоски оказались между небом и землёй», — отметила Ирина Котенко.

По её словам, в законе об основах регулирования торговой деятельности в России слишком много ненужного, избыточных административных барьеров.

«Мы попробовали их убрать. В каком виде выйдут поправки к этому закону — это вопрос. Мы очень надеемся, что наши регионы, особенно Дальний Восток, будут услышаны. У нас всё-таки это необходимость: Крайний Север, Арктика, — 50, товары, продукты питания просто так в сетевых магазинах не доставишь. Я считаю, что очень мудро поступает правительство, предпринимая этот шаг. Нестационарные торговые объекты должны остаться у нас в городе. Не просто их убрали и опять вернут — нет, они были и есть. Но им вернут правовой статус, а значит, их будет больше. Люди будут заинтересованы в том, чтобы открыть свой легальный бизнес», — также подчеркнула руководитель движения «Вместе мы — сила!».

Как сообщало ИА REGNUM, аргументом для рассмотрения возможности возвращения в города ларьков стало то, что в России вдвое меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих странах Европы. В связи с этим выступивший с инициативой возвращения киосков заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подчеркнул важность такого формата торговли, как малая нестационарная розница. Он рассчитывает, что этот законопроект поддержат в Госдуме.