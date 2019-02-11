Долг выпускников вузов Казахстана перед государством превысил $3 млн

Астана, , 09:16 — REGNUM В феврале 2019 года долг выпускников вузов Казахстана, получивших образование по «сельской квоте» и не вернувшихся в село, составил 1,28 млрд тенге ($3,4 млн), сообщает Tengrinews. kz со ссылкой на АО «Финансовый центр».

По данным компании, в отношении выпускников 2012—2017 годов вынесено 877 судебных актов в пользу АО «Финансовый центр». «Сельские квоты» предоставляются абитуриентам, которые должны отработать не менее трех лет по направлению комиссии при вузе.

В АО «Финансовый центр» добавили, что с 2012 года более 760 выпускников уклоняются от обязательной отработки в селах. Всего с 2012 по 2017 год по «сельским квотам» образование получили 16 208 студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что около 70% работодателей в республике недовольны качеством образования выпускников колледжей.

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