«Мост дружбы» между Дагестаном и Азербайджаном возведут к осени 2019 года

Махачкала, , 09:12 — REGNUM На российско-азербайджанской границе продолжается строительство автомобильного моста через реку Сулак. Объект, который свяжет Дагестан и Азербайджан, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Готовность моста на данный момент составляет порядка 60%, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Объект призван обеспечить стабильное транспортное сообщение между государствами и увеличить пропускную способность. Его протяжённость составит 325,3 метра, в ширина — 17,5 м. На мосту будет организовано двухполосное движение с возможностью при необходимости в час-пик выделить третью, реверсивную, полосу.

Напомним, соглашение о реализации проекта правительствами России и Азербайджана было подписано в 2013 году. Его стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей. Он профинансирован обеими странами в равных долях. В октябре 2018 года состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в ознаменование строительства моста.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Дагестане планируют направить 50 млрд рублей на строиельство двух автомобильных дорог в обход городов Дербент и Хасавюрт. В настоящее время специалисты занимаются проектированием, которое планируется завершить к концу 2020 года. Сами дороги должны быть построены к 2025 году. Они, как отмечают в минтрансе республики, смогут пропускать до 30 тысяч автомобилей в сутки.

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