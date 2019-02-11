Samsung выплатит около 30% прибыли в качестве налога — СМИ

Сеул, , 09:15 — REGNUM Предполагается, что компания Samsung выплатит около 30% прибыли в качестве налога. Об этом сообщает YTN со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Согласно полученным данным, в 2018 году компания выплатила 16,8 трлн вон (~$15 млрд) по корпоративному налогу, что на 20% больше, чем в 2017 году.

От общей прибыли компании, в размере 58,9 трлн (~$52,6 млрд), на налог уйдет 29%.

По сообщению информационного источника, компания Samsung смогла добиться высоких показателей благодаря высоким продажам полупроводников, однако налоговое бремя увеличилось в связи с пересмотром налогового законодательства.

Полупроводники — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.