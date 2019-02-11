Nissan поднимает цены в России на кроссовер Terrano и спорткар GT-R

Москва, , 08:36 — REGNUM В России подорожали две модели Nissan в феврале 2019 года. Об этом 11 февраля сообщает avtonovostidnya.ru.

Под повышение цен попали машины: кроссовер Terrano и спорткар GT-R. Они выросли в цене на сумму от 6 000 до 17 000 и на 127 000 рублей соответственно.

Однако, что касается Nissan Terrano, то подорожание затронуло автомобили 2018 года выпуска, и только в отдельных комплектациях. С февраля стоимость Terrano Elegance — 1 047 000 — 1 225 000 руб., а в более дорогом исполнении Elegance Plus — 1 089 000 — 1 267 000 руб.

Базовая версия Comfort и топовая Tekna сохранили старые цены. Их цена составляет 997 000 и 1 291 000 руб. соответственно. Спорткар Nissan GT-R с 3,8-литровым 555-сильным двигателем, вырос до 7 626 000 руб.

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