Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве

Экономика

На маршруте №17 «Останкино – Медведково»

Москва, 11 февраля 2019, 08:20 — REGNUM  На улицах Москвы начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая. Сейчас испытания проводятся в депо им. Баумана, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в систему управления входят 20 видеокамер и до 10 радаров, которые распознают людей, машины и другие объекты при различных условиях погоды.

Экспериментальный трамвай начнут тестировать на маршруте № 17 «Останкино — Медведково». Во время испытаний в кабине будет находиться водитель.

Разработали беспилотный трамвай российские компании: Cognitive Technologies и «ПК Транспортные системы» на базе модели «Витязь-М».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется полностью перейти на электрический городской транспорт — начиная с 2021 года в городе будут закупаться только электробусы.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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