«Алтайэнергосбыт» в 2018 году увеличил чистую прибыль в 30 раз

Барнаул, , 08:16 — REGNUM Объём чистой прибыли, полученной АО «Алтайэнергосбыт» по итогам работы в 2018 году составил 115 млн рублей, что в 30,4 раз превышает показатель предыдущего года, сообщает 11 февраля пресс-служба предприятия.

«Чистая прибыль АО «Алтайэнергосбыт» за отчётный период составила 115,0 млн рублей за счет активного развития энергосервисной деятельности, улучшения сальдо прочих доходов и расходов и роста средневзвешенных сбытовых надбавок», — говорится в сообщении.

Вместе с тем валовая прибыль предприятия в прошлом году составила 10,1 млрд рублей, что на 4,1% (397,7 млн рублей) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

АО «Алтайэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай, одна из крупных энергосбытовых компаний сибирского региона. Абонентами предприятия являются более 13,4 тыс. потребителей — юридических лиц и более 442,9 тыс. потребителей — физических лиц. По итогам 2018 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,4 млрд кВт*ч.

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