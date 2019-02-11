Ирак потерял миллионы нефтедолларов из-за коррупции — парламентарий

Багдад, , 08:13 — REGNUM Член комитета по нефти и газу иракского парламента заявил, что государство потеряло миллионы долларов доходов от продажи нефти из-за коррупции, сообщает 11 февраля Kurdistan.ru.

«Наш комитет займется расследованием данного факта, мы проверим все нефтяные контракты», — отметила член комитета Хайбат Хамат, добавив, что располагает неопровержимыми данными о коррупции.

По словам законодателя, Ирак потерял свыше $50 млн доходов от энергоносителей, так как контракты были заключены ненадлежащим образом. Большинство соглашений было подписано прошлым правительством.

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