За год расходы на покупку служебных машин в Казахстане сократились на 27%

Астана, , 08:03 — REGNUM В 2018 году государственные органы и национальные компании Казахстана закупили 3315 автомобилей на общую сумму 20,68 млрд тенге ($54,8 млн), что на 27% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе союза предпринимателей автомобильной отрасли республики «КазАвтоПром».

По данным союза, около 97% всех автомобилей было куплено у казахстанских производителей. Расходы государственного бюджета на покупку иностранных автомобилей сократились в 5,7 раза, до 860 млн тенге ($2,28 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 330 автомобилей класса luxury, что на 47% больше, чем в 2017 году.

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