В Москве изменится режим работы светофоров

Москва, , 07:54 — REGNUM Дорожные службы в Москве для удобства и пешеходов, и автомобилистов перенастраивают режим работы светофоров на пешеходных переходах, сообщается на портале мэра столицы.

Изменение режима робы светофоров уже произошло в 20 районах Москвы на самых оживленных улицах.

Отмечается, это делается по просьбам москвичей. Где-то время ожидания зеленого сигнала светофора увеличено, а где-то сокращено в зависимости от потока пешеходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, обслуживанием московской интеллектуальной транспортной системы занимается частная компания. В столице насчитывается порядка 40 тыс. светофоров.

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