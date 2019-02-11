Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Москве изменится режим работы светофоров

Экономика

Это делается по просьбам москвичей

Москва, 11 февраля 2019, 07:54 — REGNUM  Дорожные службы в Москве для удобства и пешеходов, и автомобилистов перенастраивают режим работы светофоров на пешеходных переходах, сообщается на портале мэра столицы.

Изменение режима робы светофоров уже произошло в 20 районах Москвы на самых оживленных улицах.

Отмечается, это делается по просьбам москвичей. Где-то время ожидания зеленого сигнала светофора увеличено, а где-то сокращено в зависимости от потока пешеходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, обслуживанием московской интеллектуальной транспортной системы занимается частная компания. В столице насчитывается порядка 40 тыс. светофоров.

На эту тему: В Москве изменили режим работы более 50 светофоров

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Автотранспортные проблемы Москвы
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