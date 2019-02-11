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В 2018 году объем обязательств банков Казахстана вырос на 5%

Экономика

Доля вкладов в общем объеме обязательств составила 76,7%

Астана, 11 февраля 2019, 07:40 — REGNUM  По итогам 2018 года совокупный объем обязательств банков Казахстана составил 22,2 трлн тенге ($58,8 млрд), что на 5,2% больше, чем годом ранее. Об этом 11 февраля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За год совокупный объем вкладов вырос на 2,2%, до 17 трлн тенге ($45 млрд). Доля вкладов в общем объеме обязательств сократилась с 78,9% до 76,7%. Наибольший рост обязательств наблюдается у народного банка — на 80,4%, до 7,64 трлн тенге ($20,2 млрд).

Обязательства ForteBank выросли на 20,6%, до 1,58 трлн тенге ($4,2 млрд), банка «ЦентрКредит» — на 17,2%, до 1,41 трлн тенге ($3,74 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года объем обязательств банков Казахстана составил 21,6 трлн тенге ($58,8 млрд по курсу на 20 ноября), что на 0,3% больше, чем 1 октября 2017 года.

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Экономика Казахстана
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