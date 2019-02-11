Google разработает кроссовки, контролирующие вес

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Дочерняя компания Google VerilY ищет партнеров для создания кроссовок, измеряющих вес их владельца, сообщает CNBC.

Разрабатываются кроссовки для предотвращения ожирения человека, который может по каким-то причинам не заметить набора веса.

Специальные датчики, встроенные в обувь, будут с точностью определяют массу вашего тела. Эти кроссовки можно будет подключить к смартфону. При наборе веса вам сразу придет уведомление на телефон.

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