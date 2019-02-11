Доход от туризма на новогодние праздники в Китае вырос на 8,2% в 2019 году

Пекин, , 07:23 — REGNUM Доход от внутреннего туризма в Китае достиг 513,9 млрд юаней (около $76,21 млрд) за неделю новогодних празднеств 2019 года, что на 8,2% выше, чем в 2018 году сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 415 млн поездок было совершено по всей стране во время праздников, начавшихся накануне 5 февраля, что на 7,6% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая. Одним из любимых туристических направлений для китайцев стали традиционные культурные места: около 40% путешественников посетили музеи.

За время Весеннего фестиваля в 2018 году (у нас это праздник называют Китайским Новым годом) было совершено 386 млн поездов по всему Китаю, а общий доход сферы туризма составил 475 млрд юаней. Таким образом, в 2019 году наблюдается значительный рост.

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