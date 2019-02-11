На улицы городов России могут вернуться торговые палатки и ларьки

Москва, , 07:22 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России предложило вернуть торговые палатки и ларьки ну улицы российских городов, об этом в интервью «Российской газете» заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, на сегодняшний день в России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в большинстве европейских стран, а крупные торговые сети занимают порядка 30−40% рынка.

«Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов», — отметил Евтухов.

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Кроме того, подчеркнул министр, появление таких торговых точек создаст до 250 тыс. рабочих мест и сократит «дефицит качественных торговых площадей» в стране. Министерство ждет одобрения о возвращении данных торговых точек в Государственной думе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти страны должны оказать поддержку предпринимателям, которые участвуют в сохранении исторического наследия и благоустройства. Также необходимо расширять возможности для деятельности негосударственных организаций в сфере дошкольного образования, добавил глава государства.

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