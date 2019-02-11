Сектор телекоммуникаций в Китае за год взлетел на 137,9%

Пекин, , 06:17 — REGNUM Потребление информации в Китае стремительно возросло за 2018 год, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

Общий объем бизнеса в секторе телекоммуникаций в Китае возрос на 137,9% в 2018 году относительно 2017 года, сообщили в министерстве. Услуги мобильной связи в сетях 4G продолжили свое стремительное развитие, а число их пользователей приблизилось к 1,17 млрд человек.

Средний расход мобильного трафика на одну семью достиг 6,25 гигабайт данных в месяц к декабрю 2018 года, что более, чем в вдвое больше, чем за тот же период 2017 года.

В Министерстве связали стремительный рост потребления данных с предпринятыми операторами мобильной связи мерами по улучшению скорости доступа к сети интернет и площади покрытия связью при снижении стоимости услуг связи.

Директор телекоммуникационного департамента MIIT Вэнь Ку отметил, что министерство продолжит прикладывать все необходимые меры по увеличению зоны покрытия мобильной связью, улучшению качества услуг и реализации потенциалов цифровой экономики.

Напомним, что Китай является мировым лидером по разработке и внедрению сетей мобильной связи пятого поколения 5G. В провинции Фуцзянь на мощностях китайского телекоммуникационного гиганта Huawei был проведена первая в мире удаленная медицинская операция через сети 5G.

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