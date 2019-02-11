Московский каршеринг стал вторым в мире по количеству машин

Москва, , 04:38 — REGNUM Москва заняла второе место в мире по количеству автомобилей каршеринга в городах в 2018 году. Столичные власти не исключают выхода на лидирующую позицию, говорится в сообщении на официальной странице Транспортного комплекса Москвы в Twitter.

«В этом году выйдем на первое, как вы думаете?» — отмечено в сообщении.

За минувший год жители и гости столицы совершили 23 млн поездок на арендованных автомобилях, тогда как в 2017 году — только 5,6 млн поездок. В январе 2019 года количество поездок составило около 2,7 млн, что почти в четыре раза больше, чем в январе 2018 года.

В среднем в Москве каждый день происходит примерно 85 тыс. поездок на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду. В городе работают 14 операторов каршеринга, которые предоставляют в общей сложнности около 17 тыс. автомобилей.

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