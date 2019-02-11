Семь уголовных статей и 25 млрд рублей долга: банкротство «ИнтехБанка»

Казань, , 02:15 — REGNUM Дело о банкротстве «ИнтехБанка», который разорился в одно время с другим республиканским банком — «Татфондбанком», не обошлось без уголовных дел, возбуждённых по семи статьям уголовного кодекса РФ. Долги перед кредиторами у банка превышают 25,449 млрд рублей, а на имущество бывших руководителей требуют наложить арест. Конкурсный управляющий подвёл предварительные итоги процедуры конкурсного производства за весь период — с апреля 2017 по 31 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в отношении созданного в февраля 1994 года ПАО «ИнтехБанк» с 26 декабря 2016 года действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов и работала временная администрация, но предпринимаемые меры восстановить ситуацию не помогли, и лицензия в марте 2017 года была отозвана. В апреле банк, где долю имели и республиканские власти, был признан банкротом, на сегодня он находится на этапе конкурсного производства. Конкурсный управляющий — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Из отчёта управляющего следует, что на начало 2019 года у банка имеется задолженность перед 3 546 кредиторами на общую сумму 25 449 659 000 рублей. При этом на первую очередь реестра пришлось 2 397 кредиторов, общая сумма их требований — 14 643 101 000 рублей. За время банкротства им было выплачено 2 401 525 000 рублей, из которых в декабре 2018 года — 289 806 000 рублей. На дату отзыва лицензии обязательства банка перед кредиторами составляли 25 690 624 000 рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 2 689 007 000 рублей.

Расходы на проведение конкурсного производства за это время составили 372,763 млн рублей.

Банкротство этого банка не обошлось без нарушений закона. Уголовные дела по фактам хищения банковского имущества под видом покупки прав требования и ценных бумаг, выдачи кредитов гражданам и юрлицам, а также продажи прав требования, возможного преднамеренного банкротства возбуждены по семи статьям УК РФ — 159 («Мошенничество»), 160 («Присвоение или растрата»), 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), 201 («Злоупотребление полномочиями»), 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») и 196 («Преднамеренное банкротство»). Заявление, направленное следователям в конце июля 2017 года, было приобщено к материалам уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В феврале-мае 2018 года СУ СК России по Татарии были возбуждены также уголовные дела в отношении бывших первого зампредседателя правления и председателя правления «ИнтехБанка» по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Нарушения закона, по мнению следствия, происходили при приобретении прав требования к юрлицу. В мае 2018 года банк был признан потерпевшим по уголовному делу, подан гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество бывших руководителей банка и имущество третьих лиц, что было куплено в результате совершения преступления. Бывший глава правления находится под домашним арестом.

До сих пор проверены не все обстоятельства банкротства, расследование уголовных дел продолжается.