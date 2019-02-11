Завод оспорил «отзыв» платежа на 1,25 млрд: банкротство «Татфондбанка»

Казань, , 02:10 — REGNUM Обанкроченный весной 2017 года «Татфондбанк» в рамках процедуры конкурсного производства продолжается обжаловать банковские операции, совершённые в период, когда были уже очевидны финансовые проблемы. АО «Казанский маслоэкстракционный завод», входящее в группу компаний российского производителя бытовой химии «Нэфис», смогло во второй инстанции оспорить «отзыв» существенной части кредита — 1,25 млн рублей из 1,451 млрд рублей. Таким образом, кредит, взятый в банке до его банкротства, был признан почти полностью погашенным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, в апреле его обанкротили и на сегодня банк находится на этапе конкурсного производства. Проблемы у банка начались в ноябре 2016 года, а в середине декабря была введена временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. На сегодня в рамках формирования конкурсной массы для погашения задолженности в объёме свыше 168 млрд рублей управляющий ведёт работу по оспариванию сделок, совершённых в период, когда проблемы банка были уже очевидны.

В начале июня 2017 года в Арбитражный суд Татарии был подан иск, в котором конкурсный управляющий требовал признать недействительными списания денежных средств со счёта АО «Казанский маслоэкстракционный завод», совершенные 6, 12 и 14 декабря 2016 года. Деньги были списаны в размере 1 451 468 371,38 рубля в счет погашения задолженности по кредитному договору от 4 февраля 2016 года. Суд требование удовлетворил и применил последствия признания сделки недействительной — восстановил обязательства завода перед банком на всю сумму и восстановил задолженность банка перед АО в указанном размере. Общество с вердиктом не согласилось и попыталось обжаловать его. На этом же этапе третьим лицом в дело попыталась вступить ООО «Милагро», утверждавшее, что «обжалуемым судебным актом затрагиваются его права, поскольку им у завода было приобретено имущество, которое ранее было предметом залога в обеспечение кредитных обязательств перед должником, и в случае признания сделки по погашению заводом кредита будут восстановлены права и обязанности по договору залога». ООО «Милагро» не включили в состав участников, а требование завода удовлетворили частично. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил признание недействительной операции на 1,25 млрд рублей, совершённой 6 декабря 2016 года.

«Должник возражал против удовлетворения апелляционной жалобы завода, полагая, что кредит погашен досрочно, в условиях неплатежеспособности банка, кредит погашен за счет средств, полученных заводом от акционерного общества «Нэфис Косметикс», с которым завод входит в одну группу лиц, а также за счет досрочного истребования депозита», — отмечается в определении суда.

Завод предоставил в суд «справку по банковским операциям завода за 2016 год, согласно которой операции, аналогичные оспариваемому платежу, совершались в течение года многократно, в том числе за счет досрочного погашения депозита».