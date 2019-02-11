«Неосновательное обогащение» на 18 млн: ликвидация полигона «Игумново»

Дзержинск, Нижегородская область, , 02:07 — REGNUM С подрядчика, работающего в Дзержинске по государственному контракту, направленному на ликвидацию трёх объектов накопленного экологического ущерба, взыскали свыше 18 млн рублей неосновательного обогащения. Проверка показала, что исполнителю были «оплачены работы, не связанные с ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба», но излишки средств он добровольно не вернул, поэтому госзаказчик обратился в суд. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Нижегородская область стала регионом для отработки «пилотных» инструментов по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. В рамках государственного контракта подрядчиком в лице ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии» осуществляется ликвидации трёх объектов в Дзержинске — полигона «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и свалки промышленных отходов «Черная дыра». Средства на реализацию проекта изначально были выделены по госпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы, в 2017 году транш на 500 млн рублей был выделен по проекту «Чистая страна». Ещё 3,3 млрд рублей региону выделили на ликвидацию свалок из резервного фонда правительства РФ в апреле 2018 года. Финишировать работы на объектах «Игумново» и «Белое море» планируют во втором квартале 2019 года, а на «Чёрной дыре» — в третьем квартале 2019 года.

Реализация проекта не обошлась без нарушений. В частности, из-за недостижения показателей результативности в федеральный бюджет регион должен вернуть часть субсидии в размере 50 млн рублей.

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Также нарушения были выявлены и в работе подрядчика. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск заказчика — ГБУ Нижегородской области «Экология региона» к ООО о взыскании неосновательного обогащения в размере 18 037 322,52 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 807 103,07 рубля и расходов по оплате государственной пошлины 113 187 рублей. Третьими лицами в деле выступили министерство финансов Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов региона.

Контракт стоимостью свыше 4,108 млрд рублей был заключён сторонами в июле 2016 года. Дополнительным соглашением от 31 июля 2018 года цена контракта выросла до 7 012 075 527 рублей 46 копеек.

По нему работы должны быть выполнены за 1377 календарных дней с даты заключения.

«В ходе осуществления государственными органами выездных проверок в рамках исполнения функций финансового контроля, установлено, что истцом оплачены работы, не связанные с ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба (акты от 02.03.2018, 28.03.2018, 06.04.2018)», — отмечается в определении суда.

Заказчик потребовал у подрядчика вернуть 18 037 322 рубля 52 копейки, из которых 17 922 707 рублей 98 копеек — стоимость услуг, связанных с обеспечением пожарной безопасности и охраной территории объекта «Игумново», 114 614 рублей 54 копейки — стоимость работ по установке системы наружного видеонаблюдения, ошибочно перечисленные ответчику.

ООО средства не вернуло, и тогда госучреждение обратилось в суд.

«Судом установлено и подтверждено материалами дела, что в контракте отсутствуют правовые основания для оплаты спорных работ. Напротив, пунктами 16.1.7, 16.1.8, 16.1.20 контракта предусмотрено исполнение подрядчиком соответствующих обязанностей за свой счет», — отметил суд и иск удовлетворил.

Решение может быть обжаловано.