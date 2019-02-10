«Забайкальский призыв»: участники очного этапа — в кадровом резерве региона

Чита, , 20:45 — REGNUM В воскресенье, 10 февраля, в Чите завершился отбор претендентов на работу в управленческой команде регионального министерства сельского хозяйства в рамках губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв».

До финиша дошли 50 участников, которые на протяжении двух дней показали свои лучшие качества — изобретательность, способность быстро организовать команду, умение эффективно взаимодействовать для получения необходимого результата. За происходящим наблюдал лично глава региона Александр Осипов, сообщается на сайте администрации Забайкальского края.

Реализация кадрового проекта, по его мнению, выполняет важную функцию: запускает процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности кадров в Забайкалье.

«Личная конкурентоспособность каждого сотрудника в системе государственного управления определяет способность Забайкальского края развиваться и реализовывать те возможности, которые у него есть», — подчеркнул Александр Осипов.

Напомним, 50 сильнейших участников были разделены на 5 команд, по 10 человек в каждой — «зеленые», «серые», «красные», «синие» и «желтые». По итогам проведения очного этапа эксперты определили победителя. Им стала команда «зеленые», в состав которой вошли Вадим Костенников, Альбина Корешкова, Евгений Овчинников, Денис Рысев, Сергей Артамонов, Ирина Малакшинова, Павел Волжин, Дэлгер Цыремпилов, возглавил команду Денис Бочкарев из Приморского края.

Команде-победителю был вручен кубок, а каждому ее члену — дипломы кадрового проекта. Участников остальных команд наградили сертификатами.

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил, что все участники очного этапа «Забайкальского призыва» будут включенные в кадровый резерв. С теми, кто наилучшим образом проявил себя, руководитель края лично проведет собеседование.

Кроме того, до первого марта конкурсантам предоставят профайлы с информацией о том, какие характеристики и качества они показали. Там будут отражены как сильные стороны, так и рекомендуемые области для личного развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Забайкальский призыв» является региональным форматом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и реализуется по инициативе главы Забайкальского края Александра Осипова. Организаторами выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По данным организаторов «Забайкальского призыва» в настоящее время свое желание участвовать в проекте выразили более 3500 человек. Желающих стать частью команды министерства сельского хозяйства — 1321 человек

По мнению Александра Осипова, проект поможет выявить всех желающих построить свою профессиональную карьеру на государственной службе и способных принести пользу краю. Принять участие в проекте приглашаются забайкальцы и жители любого региона России. Все, кто желает проявить себя, поделиться знаниями и опытом, получат возможность направить свои силы на развитие Забайкалья.

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