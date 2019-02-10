Власти Йемена планируют увеличить экспорт нефти

Сана, , 15:27 — REGNUM Власти Йемена намерены увеличить добычу нефти до 110 тыс. баррелей в сутки в 2019 году, сообщает 10 февраля Al Arabia.

В настоящее время, раздираемая внутренним конфликтом страна, поставляет на международный рынок порядка 75 тыс. баррелей в сутки.

«Мы будем поддерживать производство на четырех блоках и планируем построить трубопровод через Аравийское море», — говорится в заявлении министерства нефти Йемена.

Напомним, до начала гражданской войны в стране в 2014 году, здесь добывалось порядка 127 тыс. баррелей в сутки, добыча за 2018 год упала до 50 тыс. баррелей, что не позволяет решать многие экономические вопросы.

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