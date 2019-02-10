Трамп заявил, что экологическая политика демократов разрушает экономику США

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM О разрушительности предложения ряда представителей Демократической партии США радикальных экологических преобразований для экономики и вооруженных сил США, заявил 10 февраля президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Как написал Трамп, так называемый «Новый зеленый курс» на экологические преобразования, приведет к тому, что борьба с выбросами углекислого газа уничтожит все «самолеты, машины, коров, нефть, газ и вооруженные силы», при том что другие страны такую политику проводить не будут.

Отметим, ранее законопроект о переходе к «Новому зеленому курсу» предложили представители Демпартии сенатор Эд Марки и член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, назвав его так по аналогии с «Новым курсом» президента Рузвельта, который был призван броться с последствиями «Великой депрессии» в США в 30-х года ХХ века. Данный документ предлагает США перейти к полностью возобновляемой энергетике к 2035 году.