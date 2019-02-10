CNN: Трамп заставил американских школьников питаться российской рыбой

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Телеканал CNN обвинил президента США Дональда Трампа в продвижении российского минтая на американском рынке. Соотвествующий материал был опубликован телеканалам накауне, 9 февраля.

По данным CNN, Трамп, по всей видимости, сам того не ведая, своей недальновидной политикой упрочил конкурентные преимущества вылавливаемого в водах России минтая.

Оказывается, что минтай, вылавливаемый в водах России, перерабатывается в Китае, а затем экспортируется в США в виде имитации крабового мяса и рыбных палочек. Эти полуфабрикаты составляют основу завтраков в американских школах.

Дело в том, что минтай, вылавливаемый в водах Берингового, Охотского и Баренцева морей, дешевле минтая, вылавливаемого в водах США (в основном в районе Аляски). Это привело к тому, что российский минтай, хоть и переработанный в Китае, занял долю в $200 млн на рынке мороженного минтая в США. Так, в 2017 году более половины рыбных палочек, которыми кормили школьников в школьных столовых США, были изготовлена из переработанной в Китае российской рыбы семейства тресковых.

Объединение 14 американских компаний «Производители настоящего минтая с Аляски» (Genuine Alaska Pollock Producers) указало правительству на эти факты и надеялось, что с введением пошлин на китайские товары российский минтай наконец-то перестанет конкурировать с минтаем американским.

Но не тут то было. В ходе очередных торговых переговоров между США и Китаем американский представитель Роберт Лайтхайзер исключил российский минтай из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами. А вот китайская сторона свои ответные пошлины на американский минтай в 25% снимать не стала. В итоге вылавливаемый у берегов Аляски минтай стал совершенно неконкурентоспособным по отношению к минтаю российскому.